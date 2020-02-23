"Белый счетчик": в митинге КПРФ и левых движений участвовали 2,7 тысячи человек

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что согласованный митинг КПРФ, «Левого фронта» и других представителей левых движений посетили «более 2 тысяч человек», передает ИА «Москва».

При этом координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что в акции приняли участие свыше семи тысяч демонстрантов. У себя в Twitter он написал, что его организация вышла на марш с лозунгом «Очистим Россию от коронавируса путинизма!»

По данным «Белого счетчика», мероприятие посетили 2,7 тысячи человек.

Среди выступающих были лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Валерий Рашкин и политик Анастасия Удальцова.

Лидеры КПРФ во время митинга заявили о необходимости внесения в Конституцию поправок, разработанных их партией, передает «Новая газета». Они предложили вернуть прежний пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин, а также провести «национализацию недр и природных ресурсов». О видении реформы Основного закона членов коммунистической партии ранее подробно писал Sobesednik.ru:

«Левый фронт» на акции требовал вместо голосования провести полноценный референдум, соответствующий действующей Конституции, а также настаивал на допуске наблюдателей не только из Общественной палаты.

Митинги коммунистов также прошли в ряде регионов страны.