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23 февраля, воскресенье

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[13:55]Московские коммунальщики заработали в усиленном режиме из-за снега и ветра
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[09:50]Голикова рассказала о россиянах с лайнера Diamond Princess, зараженных COVID-19

22 февраля, суббота

[16:08]МИД РФ отметил признание Гаагским судом мотива Украины вернуть Крым
[15:44]Трамп прокомментировал заявление СМИ о поддержке Сандерса Россией
[15:05]Семь человек, включая журналистов, задержаны на акции в поддержку Котова
[14:15]В Челябинске мужчина зарезал подростка, заступившегося за девушку
[13:30]Грета Тунберг зарепостила твит про черное небо над Красноярском
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[09:38]Максима Каца исключили из "Яблока" из-за "скандалов и эпатажа"

21 февраля, пятница

[20:16]Рустэм Магдеев: "Я в финансах не разбираюсь, английского не знаю"
[18:08]В Тульской области на фоне проблем в отрасли закрылся очередной сахарных завод
[18:02]Иосиф Пригожин рассказал о партии за права женщин, которую возглавит Валерия
[17:56]У снятой с поезда под Брянском гражданки КНР не выявили коронавируса
[17:48]Планы на выходные: День защитника Отечества и Пабло Пикассо
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[17:25]Кудрин мечтает, чтобы россияне начали интересоваться, куда идут их налоги
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"Белый счетчик": в митинге КПРФ и левых движений участвовали 2,7 тысячи человек

Политика
16:52, 23 февраля 2020

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что согласованный митинг КПРФ, «Левого фронта» и других представителей левых движений посетили «более 2 тысяч человек», передает ИА «Москва».

При этом координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что в акции приняли участие свыше семи тысяч демонстрантов. У себя в Twitter он написал, что его организация вышла на марш с лозунгом «Очистим Россию от коронавируса путинизма!»

По данным «Белого счетчика», мероприятие посетили 2,7 тысячи человек.

Среди выступающих были лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Валерий Рашкин и политик Анастасия Удальцова.

Лидеры КПРФ во время митинга заявили о необходимости внесения в Конституцию поправок, разработанных их партией, передает «Новая газета». Они предложили вернуть прежний пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин, а также провести «национализацию недр и природных ресурсов». О видении реформы Основного закона членов коммунистической партии ранее подробно писал Sobesednik.ru:

«Левый фронт» на акции требовал вместо голосования провести полноценный референдум, соответствующий действующей Конституции, а также настаивал на допуске наблюдателей не только из Общественной палаты

Митинги коммунистов также прошли в ряде регионов страны.

Теги: #Москва #Правки в Конституцию

Рубрика: Политика

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