Песков опроверг обвинения Эрдогана в атаках по мирному населению в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вооруженные силы официальной Сирии не атакуют гражданское население, а борются исключительно с террористами.

«Что касается ударов по Идлибу, которые осуществляют сирийские военные, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам. Они преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — приводит его слова «КоммерсантЪ».

Таким образом он ответил на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, обвинившего Дамаск и Москву в ударах по мирным жителям: «Режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям». По его словам, страны делают это для «оккупации» «региона».

«Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал. Эти атаки начали нацеливаться на Турцию», — уверен турецкий лидер.

Песков также подтвердил, что президент РФ Владимир Путин и Эрдоган «условились, что на рабочем уровне российские и турецкие представители будут по этой проблематике продолжать интенсивные контакты», а встреча российского лидера с главой Сирии Башаром Асадом не планируется.