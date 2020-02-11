В РФ появился первый приговор по уголовному делу о "нежелательной организации"

Координатору «Открытой России» и главному редактору «Урал. МБХ Медиа» Максиму Верникову районный суд Екатеринбурга назначил 300 часов обязательных работ, признав его вину в деле о «нежелательной организации», передает «Медиазона» со ссылкой на его адвоката.

Как отмечает издание, это пока первый подобный приговор. Ранее ещё никто не был осужден по статье 284.1 УК. Для её применения необходимо, чтобы подсудимый не менее трех раз в течение года был привлечен к ответственности за административные правонарушения. В данном случае активист дважды был оштрафован за организацию конференции «Открытой России» (в одной из них участвовал по скайпу Михаил Ходорковский) и за посты в социальной сети «ВКонтакте».

При этом, по версии следствия, указанные действия производились «в целях посягательства на основы конституционного строя и безопасности государства, создавая угрозу защищенности интересов российских граждан».

По данным «Новой газеты», суд также постановил подвергнуть уничтожению футболки, ручку, спиннер и плакаты с символикой «Открытой России», которые были изъяты у Верникова при обыске.

Как сообщает «Медиазона», ключевым доказательством по делу стали показания секретного свидетеля.