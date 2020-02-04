Лукашенко объяснил аресты фигурантов "сахарного дела" воровством средь бела дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, что фигурантов «сахарного дела», директоров всех сахарных заводов страны «в течение суток замели» по его личной «жесткой» команде.

«У меня ни к кому нет личных претензий, я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально», — пояснил глава государства, отметив, что это «наука для всех директоров». «Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех», — приводит его слова «БелТА».

Он рассказал, что кроме махинаций на продаже сахара в Россию, когда они получали откаты от перепродажи их продукта по увеличенным ценам, задержанные руководители также покупали по завышенным ценам тару для него. «Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег», — сетует Лукашенко.

При этом все задержанные дали показания и, как заверил президент, «никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал». «Посадили и сказали: "Только правду!"» — пояснил он.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о задержании 11 человек, связанных с сахарным бизнесом республики.