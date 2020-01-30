Генпрокурор Беларуси связал "сахарное дело" с мошенничеством и бизнесменами в РФ

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что директора всех сахарных заводов были задержаны по подозрению в мошеннической деятельности, сообщает «Новая газета» со ссылкой на телеканал «Беларусь 4. Гродно».

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло — это, опять-таки, внешняя дебиторская задолженность. Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — пояснил Конюк.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, о «сахарном деле», в рамках которого пропали все директоры белорусских сахарных заводов и других предприятий отрасли. До этого заявления на протяжении нескольких дней силовые ведомства не комментировали ситуацию, а источники «TUT.BY» сообщали, что всего 11 руководителей были задержаны КГБ.