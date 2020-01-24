Поправки в Конституцию от "Яблока" необходимы как альтернатива, заявил Явлинский

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что партия намерена внести свою версию поправок в Конституцию через фракции в региональных законодательных собраниях, настаивая на необходимости альтернативы при «голосовании», передает «Интерфакс».

«У нас четыре фракции в региональных заксобраниях, через которые мы будем инициировать внесение в Госдуму этих поправок... Мы направим эти предложения президенту и в Госдуму, будем настаивать, чтобы они были включены как альтернативный проект при общероссийском голосовании», — пояснил Явлинский журналистам. «Ведь если оно будет, надо выбирать из чего-то, иначе это вряд ли можно назвать голосованием», — добавил он.

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Явлинский пояснил, что цель обсуждения поправок главным образом заключается в организации информационной повестки для информирования граждан, до которых необходимо донести идеи изменений. «Главное, чтобы они были известны в стране. Политика работает тогда, когда есть альтернатива».

По словам председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова, проект поправок будет опубликован к апрелю 2020 года вне зависимости от других обстоятельств.