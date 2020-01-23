Приговор бросившему камень в посольство РФ украинскому экс-чиновнику обжалован

Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Верховной рады Украины, осужденному за нападение в 2014-м на посольство РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Московского городского суда, передает ТАСС. Там рассказали, что в Мосгорсуд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского, которому 9 декабря назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Бывшего депутата Верховной Рады, экс — министра транспорта Украины Николая Рудьковского обвинили по части 2 стать 360 УК РФ («Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений»).

Установлено, что 14 июня 2014 года в Киеве бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, а также граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и активисты украинских националистических организаций «Правый сектор» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru], «Азов» и других праворадикальных объединений забросали здание посольства камнями и пытались поджечь его. Прибывший на место происшествия украинский Рудьковский присоединился к радикалам и принял активное участие в нападении на российскую дипмиссию.

Ущерб Министерству иностранных дел РФ от нападения был оценен в 14,8 млн рублей. Рудьковский был объявлен в международный розыск. В 2018 году его задержали в аэропорту Внуково при пересечении российской границы.

Экс-министр признал свою вину, поэтому дело рассматривали в особом порядке, Мосгорсуд назначил наказание ниже низшего предела. Отмечается, что был зачтен срок нахождения в СИЗО с 28 сентября 2018 года из расчета один день за полтора.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски в счет возмещения материального ущерба МИД РФ суммой примерно 5,75 млн рублей, а также страховой компании «Согаз» в размере 8,2 млн. В приговоре отмечается, что Рудьковский признал исковые требования в полном объеме и частично погасил ущерб на сумму 2 млн рублей.

Таким образом, гособвинение с приговором не согласилось, обжаловав его.