МИД получит 5,75 млн от экс-депутата Рады, кинувшего камень в посольство РФ

Мосгорсуд назначил причастному к нападению на посольство РФ в Киеве в 2014 году Николаю Рудьковскому два года колонии.

«Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – цитирует «Интерфакс» судью Елену Поспелову, огласившую приговор. В соответствии с решением суда, Рудьковский признан виновным по части 2 статьи 360 УК РФ («Нападение на учреждение, находящееся под международной защитой, с целью осложнения международных отношений»).

Бывший депутат также должен будет выплатить по гражданским искам в пользу МИД России 5,75 миллиона рублей, а в пользу страховой компании АО «Согаз» – почти 8,3 миллиона рублей.

Процесс проходил в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку Рудьковский полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Отмечается, что суд учел смягчающие обстоятельства, а именно частичное возмещение материального ущерба в размере двух миллионов рублей, наличие у Рудьковского на иждивении малолетних детей, а также положительные характеристики поведения в период следствия.

Помимо этого, суд засчитал Рудьковскому время, проведенное им под арестом из расчета день в СИЗО за полтора в колонии общего режима.

Таким образом, в заключении экс-депутат Рады проведет около трех месяцев.

Депутат Рады нескольких созывов, а также бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский был задержан в Москве в сентябре прошлого года. По версии следствия, в июне 2014 года Рудьковский бросил камень в российское посольство в Киеве. Это происходило во время беспорядков после присоединения Крыма к РФ. В России против него возбудили дело, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского.