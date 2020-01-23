Греф похвалил политику ЦБ и заявил, что уйдет при смене вектора развития банка

Председатель Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае изменения концепции развития банка при смене основного акционера покинет свою должность, сообщает ТАСС. Сейчас 50% + 1 акция Сбербанка принадлежат Центральному банку РФ.

«Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», — констатировал он. При этом саму смену крупнейшего акционера он оценил «больше позитивно, чем негативно». По его словам, этот вопрос сейчас находится на стадии обсуждения и «осознания».

По данным РБК, после заявления о возможном уходе Грефа обыкновенные и привилегированные акции банка упали на 0,62% и 0,86% соответственно.

Политику Банка России он при этом похвалил, отметив, что именно невмешательство ЦБ финансовые сервисы в России находятся на передовом уровне. «Целый ряд центральных банков начинает заниматься бизнесом, и я категорически отрицательно к этому отношусь. Они убивают конкуренцию, они не смогут никогда быть релевантными, конкурировать с коммерческими организациями. Мы придем к тому, что мы не будем инвестировать в эти сервисы, а они будут постепенно отставать в своем развитии», — уверен он.

Греф также считает, что Сбербанк «принести огромную пользу стране» за счет своего технологического потенциала, и подчеркивает, что сейчас в России не очень много подобных компаний.