Трамп опубликовал твит на языке фарси в поддержку иранских протестующих

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге высказался в поддержку иранцев, которые выходят на акции протеста. Текст обращения был опубликован на официальном языке Ирана — фарси.

«Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью», — пишет Трамп в Twitter.

Президент США заявил, что власти Ирана не должны мешать правозащитникам следить за реакцией местных властей на протестные настроения. По его словам, это необходимо для исключения очередных случаев попыток отключить интернет в стране или устроить «бойню» в отношении мирных демонстрантов.

Ранее Госдеп потребовал от властей Ирана извинится за задержание британского посла Роберта Макэра на акции протеста в Тегеране.