Хакеры опубликовали на правительственном сайте США окровавленного Трампа

На правительственном сайте США Federal Depository Library Program, где публикуются официальные документы, появилось обращение на английском и персидском языках, передает ТАСС.

«Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака», — гласит объявление, опубликованное на сайте вечером 4 января. В обращении указано, что портал взломали иранские хакеры из «группы кибербезопасности Ирана».

Также на странице был размещен коллаж с изображением окровавленного после удара президента США Дональда Трампа и запущенных ракет.

В тот же день Министерство внутренней безопасности США предупреждало, что хакеры из Тегерана могут организовать кибератаку на ресурсы США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Сулеймани был убит 2 января, и президент Ирана Хасан Роухани обещал ответить США на это убийство. Трамп же пригрозил, что в ответ США могут нанести удар по иранским позициям с помощью своего нового военного оборудования, закупленного на 2 триллиона долларов.