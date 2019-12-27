Сколько денег в залитой огнями новогодней Москве

Не пинайте меня ногами: мне очень нравится собянинская Москва. Вот эти шикарные трамваи с USB-портами для зарядки телефонов... Дорогие сияющие электробусы, которые и так светятся и сверху, и снизу, а в эти дни их наряжают феерическими гирляндами, и они ездят по столице как сказочные кареты... Ухоженные парки... Море совершенно бесплатных мероприятий, которые готовят горожанам к каждому празднику (число которых всегда можно утроить в дни акций политического протеста)... Эти вот светлые чистые приемные вроде «Моих документов», где можно решить многие бытовые бюрократические формальности... Не без греха там, но в целом же классно.

Где-то вам неудобно из-за стройки? Ну вот вам на заборчике позитивный слоган о том, что «сегодня стройка — завтра история», или о том, что «мы делаем наш город лучше». Ну действительно, делают же лучше! Москва становится удобнее для жизни. А когда встречаешь новости о том, что в новогоднюю ночь столичный транспорт будет работать бесплатно до утра, кажется, что старик Брежнев не зря обещал всем коммунизм. Наконец-то мы его почти построили, и, в отличие от поколения его строителей, не особенно-то напрягались.

В каникулы по традиции множество россиян приедут из провинции поглядеть на чудесную Москву. Ахнут. Охнут. Забьют всю память своих стареньких смартфонов красивыми фотками. И когда придет час возвратиться в свою обитель, возникнет вопрос: «А почему же в нашем городе всё так скромно, а местами и убого?»

Спасибо мэрии стоит сказать разве что за то, что воруют не всё. На самом деле Москва просто завалена баблом. Летом идешь по парку, где в неимоверном количестве растут чумовые розы, каждая из которых тянет ну минимум рублей на 150. А вот, например, возвращаясь из командировки в Екатеринбург (не самый отсталый и зачуханный город), мне пришлось ехать в аэропорт на раздолбанном рейсовом «Икарусе», которых я не видел уже лет десять нигде. Добрая кондукторша посоветовала мне перейти в переднюю часть салона, где чуть теплее: с отоплением у «Икаруса» было не все в порядке. Но я все равно замерз.

А больницы? А дороги (например, адские колдобины в Самаре)? И тут уж невольно вспомнишь финал знаменитой песни Шнура про сгоревшую Москву: «А дома ждали россияне, пока остынут кирпичи».

Зажрались? Зажрались, давайте будем честными! Собянинский бордюринг (перекладывание бордюров каждый год) — из серии «Ну куда же нам еще деньги деть?». Вот МЦД запустили. Понятно, что больше пиара, но электрички все-таки почаще стали ходить, пересадка на метро бесплатная.

В Москву по-прежнему стремятся из депрессивной провинции, и будут стремиться и дальше. Но все больше и тех, кто столицу ненавидит. Раньше напрягал только бешеный ритм и суета мегаполиса-муравейника, теперь с каждым годом еще и зримая разница в уровне жизни. Если Москва не поделится со страной деньгами, песня Шнура все больше из шутки будет превращаться в манифест. Когда одни катаются на сияющих огнями дорогущих электробусах, а других некому и не на что лечить, это вызывает дикое и справедливое раздражение. А всю Россию переселить в Москву все равно невозможно (хотя мы всё ближе к этому).

Деньги на феерию, если что, наши. Например, автомобилистов. Мэрия продолжает делать все, чтобы москвичи отказались от поездок на личных автомобилях. Дороги разметили таким образом, что не нарушить правила просто невозможно (и это еще снег не выпал, который вместе с грязью усугубит процесс ввода в заблуждение). А камеры висят, фотографируют. Парковаться негде, штрафы за неправильную парковку безумные — три тысячи, пять тысяч...

Еще раз спасибо за красоту в городе. Приятно. Но нельзя забывать о тех, кто по-прежнему вынужден сводить концы с концами в разваливающихся провинциальных бараках. Иначе они приедут сюда совсем не как туристы. Может, с шаманом. Может, без.