Минюст добился ликвидации восьми партий, не участвовавших в выборах

Верховный суд вынес решение о прекращении деятельности восьми партий, не участвовавших в выборах на протяжении семи лет.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минюста.

Уточняется, что речь идет о «Народной партии "За женщин России"», «Альянсе зеленых», «Союзе Горожан», «Народной партии России», «Социал-демократической партии России», «Партии пенсионеров России»,а также «Аграрной партии России» и партии «Города России».

Еще по трем организациям, в частности Всероссийской политической партии «Народный альянс», судебные решения пока в силу не вступили. Сообщается, что в 2020 году будут проверены четыре политические партии.

По данным ведомства, на данный момент в России зарегистрированы 54 политические партии, 51 из которых может участвовать в выборах. Минюст также сообщил о 39 организационных комитетах, образованных в течение последнего года с целью создания партий.

В соответствии с законом, политические партии могут быть ликвидированы по решению Верховного суда, если они за семь лет ни разу не участвовали в выборах.