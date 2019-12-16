США впервые за 30 лет выслали дипломатов КНР за попытку проехать на военную базу

Американские власти тайно выслали двоих китайских диппредставителей, заподозренных в работе на спецслужбы КНР.

Как передает The New York Times, сам инцидент произошел еще в сентябре 2019 года, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Отмечается, что китайские дипломаты вместе с женами приехали на базу сил специального назначения в США, где выяснилось, что у них нет разрешения для въезда на территорию объекта. Однако на просьбу развернуться диппредставители не отреагировали и проехали дальше, за что позднее они были задержаны.

В Вашингтоне полагают, что китайские дипломаты пытались таким образом определить, как работает система обеспечения безопасности на базе. Сами же китайцы объяснили, что речь идет о недоразумении: они плохо говорят по-английски и потому не поняли, что им сказали охранявшие объект военнослужащие.

Обе стороны предпочли не сообщать прессе об инциденте, а Пекин не стал предпринимать ответные меры и высылать американских дипломатов. При этом отмечается, что это выдворение китайских диппредставителей с территории США стало первым за последние 30 лет.

Напомним, что аналогичный инцидент произошел в России в октябре текущего года, когда трое американских дипломатов были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в Архангельской области при попытке въезда на режимную территорию без соответствующего разрешения.