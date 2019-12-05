Единоросса из Крыма, задержанного накануне на Украине, отпустили из-под стражи

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщает, что задержанный накануне член политсовета севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый освобожден из-под стражи, передает РИА Новости.

«Мне его родственники в Севастополе сообщили, что его вчера отпустили», — заявил Буцай агентству, при этом не уточнив, прекращено ли расследование в отношении единоросса или он освобожден временно под подписку о невыезде.

Служба безопасности Украины передавала накануне, что решается вопрос о присвоении Кучерявому статуса подозреваемого по уголовному делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщал ранее Sobesednik.ru, Кучерявого задержали, когда он возвращался в Крым из Херсона, чтобы оформить загранпаспорт для посещения Европы. Эту информацию позже подтвердили в СБУ, подчеркнув, что кроме упоминавшейся ранее медали Минобороны РФ «За возвращение Крыма» подозреваемый также награжден юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов посоветовал людям, которые «занимают какие-то должности и активно себя проявили», задуматься о возможности посещения Украины.