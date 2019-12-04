Единоросс из Крыма задержан на Украине по подозрению в госизмене

Член политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в государственной измене, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в партии.

В 2014 году он принимал участие в событиях «крымской весны», за что получил медаль Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма». По информации газеты, он является руководителем агентства по трудоустройству моряков, а в севастопольском отделении «Единой России» руководит проектом «Безопасные дороги».

По данным украинских СМИ, Кучерявого задержали, когда он возвращался в Крым из Херсона. Утверждается, что он хотел оформить загранпаспорт для посещения Европы.

Как пишет издание, его в скором времени арестуют и отправят в СИЗО Херсона.