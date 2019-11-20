Спикер парламента Петербурга объяснил, что́ судьи должны говорить о репрессиях

Спикер законодательного собрания Петербурга и лидер регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров пояснил кандидатам в мировые судьи, как надо отвечать на вопрос о существовании в России политических репрессий, передает «Медиазона» со ссылкой на депутата петербургского заксобрания Максима Резника.

Такой вопрос поднял сам Резник, который спросил у трех кандидатов в мировые судьи: «Как вы считаете, существуют ли сейчас в России политические репрессии? Сажают ли в нашей стране людей по политическим мотивам?»

Сняв этот вопрос в первый раз, Макаров, обращаясь к руководителю комиссии по вопросам правопорядка Александру Кущаку сказал: «Это понятно, что это не в компетенции мировых судей. Но вы или научите их так ответить или сказать что, безусловно нет. Вот это будет правильно».

Во второй раз Макаров также снял вопрос, уточнив у кандидата: «Вы уяснили ответ-то?» На третий раз Макаров позволил кандидату ответить, тогда она пояснила, что в ее «практике таких случаев не было за все годы работы».