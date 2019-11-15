Канарские СМИ сообщили о визите Путина и Си Цзиньпина на острова после БРИКС

Российский и китайский лидеры совершили короткий визит на остров Тенерифе после саммита БРИКС в Бразилии.

Об этом сообщают испанские издания El Pais и La Provincia, по данным которых президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин высадились на Канарских островах на рассвете в эту пятницу, 15 ноября. Отмечается, что оба политика прибыли туда сразу после 11-го саммита БРИКС, который прошел в эти дни в Бразилии.

При этом визит китайского лидера носит частный характер: он будет включать проживание в отеле в муниципалитете Гиа-де-Исора на юге острова, а также прогулку Си Цзиньпина в национальном парке Лас-Каньядас-дель-Тейде.

C какой целью на остров прилетел Владимир Путин, издания не уточняют. Однако предполагается, что самолет российского президента совершил на Канарских островах лишь техническую 40-минутную остановку.

По информации местных жителей, в связи с визитом двух полических лидеров на острове перекрыты дороги.