Показатель доверия к губернаторам вырос на 7% с лета 2018 года, выяснил ФОМ

По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинг доверия к губернаторам и оценка эффективности их деятельности достигли рекордного значения с лета 2018 года, передает ТАСС.

Осенью этого года 54% россиян заявили, что доверяют своему губернатору, а как «хорошую» работу главы региона оценили 50% респондентов. При этом весной так считали 48% и 45% соответственно, а в летом прошлого года — 47% и 41%.

Негативно отозвались о доверии к своим губернаторам 26% россиян, этот показатель также снизился с прошлого лета, но всего на 3%, причем с прошлой осени он до этого удерживался на уровне 25%.

Эффективность же работы глав субъектов федерации негативно оценили лишь 19% опрошенных. В период с сентября 2017 года по июль 2018 года показатель незначительно колебался в пределах 21–24%, после чего уменьшился до 17% к декабрю 2018 года и снова вырос к апрелю 2019 года до 20%.

Ранее сообщалось о прошедшем семинаре внутриполитического блока Кремля, на котором вице-губернаторам раздали данные закрытого исследования ФОМ, измерившего региональные рейтинги доверия к президенту и к губернатору. В СМИ сообщалось, что в пятерку лидеров по показателю доверия к губернаторов вошли Ингушетия, Курганская и Курская области. Среди аутсайдеров рейтинга были выделены Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области и Республика Коми и Красноярский край.