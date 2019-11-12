Генпрокуратура открыла совещанием по нацпроектам сообщением о 2500 нарушениях

Генеральный прокурор России Юрий Чайка открыл заседание президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщив о 2,5 тысячах нарушений законов при реализации программ, передает «КоммерсантЪ».

Значительное количество нарушений приходится на проблему неосвоения бюджетных средств «на всех уровнях и этапах»: например, нацпроект «Экология» пока потратил лишь 25%, а на «Цифровую экономику» ушло лишь 15% от предполагаемой суммы. Также проблемы выявили при строительстве социальной инфраструктуры, проведении конкурсных процедур, а также в региональном и муниципальном нормотворчестве.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поддержал просьбу Юрия Чайки ускорить работу над принятием закона о создании реестра юрлиц, привлекавшихся к административной ответственности за коррупционные преступления.

Генпрокурор поднял также проблему «Программы 8,5%» по выдаче льготных кредитов, которая входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». По данным Медведева, на них было потрачено лишь около 30% запланированных средств, то есть 305 миллиардов из 1 триллиона рублей.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил в этой связи снизить кредитную ставку с 8,5% до 6,5–7,5%, опираясь на снижение ЦБ ключевой ставки, однако замминистра экономического развития Михаил Бабич эту инициативу не поддержал.