Instagram откажется от финансирования политического контента блогеров

В договор, который подписывают блогеры, желающие получать компенсации от Instagram за съемку видео для IGTV, компания вводит запрет для них на публикацию постов о «социальных проблемах, выборах или политике», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Суммы подобных контрактов достигают нескольких тысяч долларов, а крупнейшая сделка составила 250 тысяч долларов за 20 постов.

«Мы считаем, что есть существенная разница между публикацией на нашей платформе политического контента и его финансированием», — заявил представитель Facebook (владеет Instagram). По данным агентства, в руководстве компании опасаются использования соцсети в политических целях во время президентских выборов в 2020 году в США.

Bloomberg также отмечает, что политика Facebook в этом плане не столь жесткая: к примеру, её основатель Марк Цукерберг ранее говорил, что компания не станет запрещать у себя политическую рекламу.

Ранее Twitter сообщал об отказе от всей политической рекламы, однако в середине октября подчеркивал, что не станет удалять оскорбительные посты политических деятелей.