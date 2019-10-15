Освобождена россиянка, задержанная в Минске за вмешательство в выборы США

Задержанная ранее в Минске гражданка России Анна Богачева вместе со своей семьей возвращается в Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

Богачева была задержана интерполом по указанию США, где женщину обвиняют во вмешательствах в выборы 2016 года.

Малькевич уточнил, что сейчас с Анной Богачевой нет связи, поскольку она с семьей спешит перебраться в безопасное место. До этого факт освобождения россиянки подтверждали в посольстве РФ в Минске.

Официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси заявил о прекращении международного розыска Богачевой на территории страны и снятии всех оснований для ее удержания с целью выдачи.