Вашингтон направил $50 млн на помощь религиозным меньшинствам в Сирии

Дональд Трамп заявил, что американские войска не обязаны обеспечивать безопасность границы Сирии с Турцией и должны уйти.

«Пусть у них будут свои границы. Не думаю, что в ближайшие 50 лет наши солдаты должны быть там, охраняя границу между Турцией и Сирией, в то время как мы не можем охранять свои собственные границы», – цитирует Reuters заявление американского лидера.

Накануне, 12 октября, о необходимости освободить сирийские территории от иностранного военного присутствия говорил президент России Владимир Путин.

Между тем пресс-служба Белого дома сообщила, что Дональд Трамп выделил $50 млн на помощь Сирии для защиты прав человека. Отмечается, что эти средства будут направлены организациям, помогающим этническим и религиозным меньшинствам, страдающим от конфликтов в регионе.

На данный момент более 130 тысяч человек покинули свои дома в Сирии из-за турецкой военной операции, передает «РИА Новости со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенса Лерке. По его словам, в ближашем будущем их число может превысить 400 тысяч.