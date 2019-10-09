Трамп оценил ввод войск на Ближний Восток как "худшее решение в истории США"

Дональд Трамп заявил, что США выходят из конфликтов на Ближнем Востоке и начинают выводить оттуда остатки войск.

Он написал в своем твиттере, что сражения разных боевых групп происходят в регионе сотни лет и вовсе не нужно было отправлять туда армию. «Эти глупые бесконечные войны для нас заканчиваются», — добавил он.

Трамп также добавляет, что теперь США планирует «медленно и осторожно» вернуть солдат домой.

Президент США сообщил, что Америка потратила на войны на Ближнем Востоке восемь триллионов долларов, «тысячи наших великих солдат погибли», «миллионы погибли на другой стороне». По его мнению, принять в этом участие было «худшим решением в истории нашей страны».

При этом ответственность за пленных боевиков «должна взять на себя Турция», раз «Европа принимать их отказывается», добавляет он.

Накануне Трамп заявил, что «уничтожит экономику Турции» в случае, если они в своих действиях перейдут установленную им границу в военной операции против бывших союзников США курдов. 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о начале военной операции на границе с Сирией.