Глава комиссии по культуре парламента Петербурга покинул пост из-за речи спикера

Питерский депутат Максим Резник оставляет пост главы комиссии по культуре после слов о том, что он «зажигал» с Навальным.

Напомним, на открытии парламентского сезона 2 октября спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров произнес речь, в которой резко высказался в адрес главы комиссии по культуре Максима Резника за то, что тот, по его словам, «зажигал с Навальным на митинге в Москве». Депутат также призвал представителей оппозиции не «колыхать» и не «теребонить» Санкт-Петербург, а уезжать для этого в другую страну, «которую не жалко».

Как передает Znak.com, в понедельник, 7 октября, раскритикованный Макаровым Максим Резник заявил, что решил покинуть свой пост в комиссии по культуре. «В связи с озвученными на заседании 2 октября принципиальными расхождениями наших взглядов», — объяснил он причину такого решения.

Однако отмечается, что Резник покинул лишь должность главы комиссии, оставшись при этом рядовым ее членом.