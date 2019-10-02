Спикер парламента Петербурга попросил оппозицию не "теребонькать" город

Спикер петербургского Заксобрания назвал наличие оппозиционных депутатов в муниципалитетах заслугой «Единой России».

Такое заявление председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сделал во время своего выступления по случаю начала парламентского сезона, передает Znak.com.

Политик обратил внимание присутствующих в зале на то, что в этом году в муниципалитеты избрались оппозиционные депутаты, и назвал это заслугой правящей партии.

«Обращаюсь к руководителям оппозиционных партий. Мы вас с ложечки кормим и поддерживаем. Мы отменили в ущерб партии досрочное голосование. Подарили вам 110 пасов с выходом один на один. Собянин говорил о разноплановости Мосгордумы, пускай и муниципальные советы будут такими», — заявил Макаров.

При этом спикер в своей речи осудил оппозиционеров, которые игнорируют якобы дарованные им блага и выступают против существующего в стране положения дел, нарушая тем самым спокойную политическую обстановку в Санкт-Петербурге. С этим заявлением Макаров обратился, в частности, к депутату Заксобрания Максиму Резнику.

«Не может председатель комиссии по культуре зажигать с Навальным на митинге в Москве. Вы хотите сюда повестку протестную перенести? Город Санкт-Петербург спокойно живет последние годы. Зачем колыхать и теребонькать?» — сказал спикер, посоветовав тем, кто все же хочет «колыхать», найти для этих целей «другую страну, которую вам не жалко».