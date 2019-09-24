Атаковавшим российскую базу в Сирии террористам помогали извне, считают военные

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал нападения на российскую базу в Сирии, осуществлявшиеся террористическими группировками. По его словам, для такого нужно «серьезное техническое образование».

Конашенков продемонстрировал журналистам беспилотные летательные аппараты, которые использовались при нападениях на базу Хмеймим, и объяснил, что при всей кажущейся простоте конструкции на уровне авиамодельного кружка «системы навигации, управления и сброса боеприпасов» вовсе не соответствуют остальным частям конструкции, а дроны со временем совершенствуются технически, передает «Газета.ru».

Представитель Минобороны считает, что сами террористы не в состоянии произвести такую технику и, вероятно, делают это по «каким-то схемам и лекалам». Некто, владеющий такими технологиями им помогает, считает он.

Дальность полета одного из таких дронов составляет 150 км, а высота может достигать 4 км.

13 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что война в Сирии окончена, несмотря на оставшиеся очаги сопротивления.