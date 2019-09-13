Лавров заявил, что в Сирии остались очаги напряженности, но сама война окончена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирии завершилась.

«Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», — заявил политик в интервью газете «Труд».

Сирийская армия с конца августа в одностороннем порядке прекратила огонь в зоне деэскалации в провинции Идлиб, уточняет «Интерфакс». Еще в марте Сергей Лавров утверждал, что Россия и Сирия совместными усилиями уничтожили «квазигосударство» ИГИЛ [также «Исламское государство», ИГ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда — прим. Sobesednik.ru].

Министр говорит, что на первый план в текущем положении выходит оказание гуманитарной помощи стране для восстановления после военных конфликтов. Также Лавров отмечает важность присутствия оппозиционной части политического процесса в составе формируемого Конституционного комитета Сирии.

«Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в "арабскую семью", что станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — заявил Лавров в интервью.