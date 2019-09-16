Россия может выплатить все долги. Но нужно ли это делать?

Экономист Сергей Алексашенко — о том, как смотрят на госдолг и дефицит бюджета власти и экономисты:

— На минувшей неделе появилась новость о том, что чистый госдолг России впервые с 2014-го стал отрицательным. То есть после обвала цен на нефть, введения санкций из-за присоединения Крыма и российской агрессии на востоке Украины и валютного коллапса декабря 2014 г. рекордные резервы правительства полностью покрыли долг государства.

В августе чистые активы, рублевые и валютные депозиты и вложения в ценные бумаги «расширенного правительства» (федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов) составили 17,6 трлн руб. А объем госдолга — 16,2 трлн.

На мой взгляд, эта новость является простой констатацией факта, но не основанием для вывода о том, что в российской экономике что-то изменилось.

Начнем с того, что принципиальное решение о резком снижении уровня госдолга России было принято еще в 2003-м и с тех пор последовательно реализовывалось. Президент Путин хорошо помнит финансовый кризис 1998-го и считает, что его причиной был неконтролируемый дефицит бюджета и большой госдолг. Следовательно, считает российский президент, чем меньше бюджетный дефицит и долги правительства, тем меньше угроза кризиса.

Этот императив разделяется далеко не всеми экономистами. Дефицит бюджета является инструментом экономической политики, и сам по себе не несет угрозы устойчивости экономики. В 1998 году правительство превысило границы безопасности — за счет дефицита финансировалось более 40% его расходов, а заимствования были краткосрочными, что заставляло постоянно выходить на рынок с новыми заимствованиями.

В 2012 году, после начала очередного президентского срока Владимира Путина, эксперты, готовившие для него экономическую программу, предлагали слегка нарастить бюджетный дефицит (на 1–1,5% ВВП) для того, чтобы у государства были финансовые возможности для финансирования расходов на развитие человеческого капитала. В тех предложениях эксперты говорили о том, что наращивание госдолга до уровня 20% ВВП не несет никаких угроз для России.

Сергей Алексашенко

Вообще-то угрозой для экономической стабильности является не размер госдолга, как таковой — в Японии, например, он составляет около 200% ВВП, в США — приближается к 100% ВВП, — а расходы по обслуживанию долга. В современном мире, когда процентные ставки по госдолгу многих европейских стран являются отрицательными, наращивание госдолга не ведет к росту расходов по его обслуживанию. Конечно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и когда процентные ставки в Европе вырастут, правительства стран, нарастивших свой долг, неизбежно столкнутся с проблемами: для его рефинансирования нужно будет сокращать текущие расходы. Но политики во всем мире редко думают о послезавтрашнем дне.

Погашение всего государственного долга в России приведет к тому, что исчезнет рынок государственных ценных бумаг, а наличие торгуемого внутреннего и внешнего госдолга является инструментом финансовой политики и позволяет, среди прочего, регулировать денежное предложение и процентные ставки в экономике. Процентные ставки на рынке государственных ценных бумаг являются ориентиром для банковской системы при установлении своих ставок по кредитам и депозитам.

И нельзя забывать о том, что накапливание правительством активов идет в рамках реализации бюджетного правила — доходы от добычи и экспорта нефти в случае превышения ценой уровня в 42 доллара за баррель направляются в Фонд национального благосостояния. Это создает «подушку безопасности» на случай падения мировых цен на нефть.

Если сейчас использовать накопленные резервы для погашения долгов, то завтра (когда цены на нефть упадут) бюджет окажется в очень тяжелом положении и не сможет исполнять свои текущие обязательства.

Одним словом, если бы вдруг у президента России возникло желание погасить все имеющиеся долги, государство смогло бы это сделать; вопрос только — зачем это делать?

Сергей Алексашенко,

экономист,

зам. министра финансов РФ и первый зам. председателя правления ЦБ в 1995–1998 гг.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №35-2019.