Песков не увидел угрозы для авторитета Росгвардии после суда над Устиновым

В Кремле отказались прокомментировать решение суда, назначившего избитому росгвардейцами Павлу Устинову 3,5 года колонии.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы приговорил 24-летнего актера Павла Устинова, который был жестко задержан силовиками на выходе из метро во время акции протеста 3 августа, 3,5 года лишения свободы за то, что он якобы вывихнул плечо одному из росгвардейцев.

Как передает «Коммерсант», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать данное решение суда, сославшись на то, что Кремль всегда воздерживается от каких-либо суждений относительно работы российских судов.

При этом он заявил, что не видит в случае с Павлом Устиновым угрозы авторитету силовиков и, в частности, Росгвардии.

«Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии», — приводит его слова издание.