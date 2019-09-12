Замглавы МИД РФ не исключает возможность начала непреднамеренной ядерной войны

Замминистра МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает возможность начала непреднамеренной ядерной войны, сообщает «Интерфакс».

Дипломат сделал такое заявление во время доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

По его мнению, в действиях «коллег на Западе» присутствуют элементы эмоционального, а порой даже агрессивного поведения. Рябков заявил, что западные страны «избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями».

10 сентября другой замминистра российского МИДа Александр Грушко уже делал заявление, в котором предостерег европейские страны от размещения на своей территории американских ракет.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, по сообщению ТАСС, выступая на том же докладе НИУ ВШЭ, пообещал, что в ближайшие месяцы Государственная дума предоставит руководству РФ предложения в области борьбы за мир.

«На сегодня могу сказать, что нам удалось вырастить серьезное миротворческое движение, у нас есть потенциал, эксперты и исследователи, которые работают на разных площадках под эгидой Российского фонда мира», – заявил Слуцкий, отметив важность миротворческой деятельности, в которой, как следует из его слов, он видит основную составляющую внешней политики России.