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07 сентября, суббота

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06 сентября, пятница

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[17:24]Адвокат Михаила Абызова рассказал о деталях нового обвинения против экс-министра
[17:14]Илья Азар подал в СК жалобу на задержавших его 2 сентября полицейских
[17:06]Повышать пенсионный возраст до 70 лет не будут, уверяют источники во власти
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За кого проголосовал Путин на выборах в Мосгордуму – 2019?

Политика
21:01, 08 сентября 2019

фото: Кирилл Зыков / Агентство городских новостей "Москва"
фото: Кирилл Зыков / Агентство городских новостей "Москва"

8 сентября президент России принял участие в едином дне голосования. Как и в прошлом году, для участия в выборах Путин приехал на участок в здании Академии наук. Судя по всему, президентский голос на выборах в Мосгордуму достался не Николаю Губенко, который баллотируется на очередной срок.

На участке №2151 в здании Академии наук, который относится к 37-му избирательному округу Москвы, выбор был всего из трех кандидатов— Николая Губенко (КПРФ), Юрия Максимова (ЛДПР) и Александра Романовича («Справедливая Россия»). Журналистам Владимир Путин не сказал, кому отдал голос, однако подтвердил, что не знаком со своим кандидатом лично: «Надеюсь, что это хороший, порядочный человек».

Судя по всему, кандидатом Путина стал не актер и режиссер Николай Губенко, который работает в Мосгордуме с 2005 года. И вот почему:

  • Судя по данным с официального сайта Президента России, Путин три раза лично поздравлял Губенко с юбилеем: в 2011, 2006 и 2001 годах.
  • В 2015 году президент подписал указ о награждении Николая Губенко Орденом Дружбы «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
  • С 2001 по 2006 годы Николай Губенко входил в Совет при Президенте по искусству и культуре. Состав президентских советов утверждается лично Путиным. Несколько заеданий в году происходят при его участии.
  • Кроме того, за Николая Губенко в рамках программы «умного голосования» предложил голосовать Алексей Навальный.

Считается, что кандидатура мэрии в 37-м округе — лидер московских«справедливоросов» Александр Романович. За несколько дней до выборов стало известно, что трое членов «Справедливой России» потребовали у главы фракции Сергея Миронова отставки Романовича. По их мнению, он в угоду властям он «слил» предвыборный список кандидатов ради гарантированного прохождения в столичный парламент.

Теги: Путин, Выборы в Мосгордуму – 2019

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фото: Кирилл Зыков / Агентство городских новостей "Москва"

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