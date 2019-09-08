8 сентября президент России принял участие в едином дне голосования. Как и в прошлом году, для участия в выборах Путин приехал на участок в здании Академии наук. Судя по всему, президентский голос на выборах в Мосгордуму достался не Николаю Губенко, который баллотируется на очередной срок.

На участке №2151 в здании Академии наук, который относится к 37-му избирательному округу Москвы, выбор был всего из трех кандидатов— Николая Губенко (КПРФ), Юрия Максимова (ЛДПР) и Александра Романовича («Справедливая Россия»). Журналистам Владимир Путин не сказал, кому отдал голос, однако подтвердил, что не знаком со своим кандидатом лично: «Надеюсь, что это хороший, порядочный человек».

Судя по всему, кандидатом Путина стал не актер и режиссер Николай Губенко, который работает в Мосгордуме с 2005 года. И вот почему:

Судя по данным с официального сайта Президента России, Путин три раза лично поздравлял Губенко с юбилеем: в 2011, 2006 и 2001 годах.

В 2015 году президент подписал указ о награждении Николая Губенко Орденом Дружбы «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

С 2001 по 2006 годы Николай Губенко входил в Совет при Президенте по искусству и культуре. Состав президентских советов утверждается лично Путиным. Несколько заеданий в году происходят при его участии.

Кроме того, за Николая Губенко в рамках программы «умного голосования» предложил голосовать Алексей Навальный.

Считается, что кандидатура мэрии в 37-м округе — лидер московских«справедливоросов» Александр Романович. За несколько дней до выборов стало известно, что трое членов «Справедливой России» потребовали у главы фракции Сергея Миронова отставки Романовича. По их мнению, он в угоду властям он «слил» предвыборный список кандидатов ради гарантированного прохождения в столичный парламент.