Любовь Соболь потребует у полиции найти обливших ее грязью 29 августа

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о нападении на нее неподалеку от ее дома.

Как политик рассказала своим подписчикам в Twitter, инцидент произошел днем в четверг, 29 августа, когда она садилась в такси.

«Когда я садилась в такси, [неизвестные] выплеснули какую-то грязь, залили салон машины», — написала Любовь Соболь, добавив, что все происходящее снимал на мобильный телефон «пригожинский ублюдок».

«Я считаю, что это нападение организовал Евгений Пригожин, а покрывает его мэр [Сергей] Собянин. Я связываю это нападение с тем, что меня запугивают перед предстоящей акцией в субботу. Они показывают, что могут сделать со мной все что угодно и им за это ничего не будет», — заявила Соболь.

По словам юриста ФБК, которые приводит Znak.com, по факту произошедшего она намерена обратиться в полицию. При этом Соболь высказала сомнение, что правоохранители найдут обидчиков.

Напомним, похожая ситуация произошла со сборщиками подписей Любови Соболь 22 июля, когда неизвестные на мотоцикле облили их фекалиями. Тогда столичная полиция задержала хулиганов, которые заявили, что совершили данное правонарушение на спор.