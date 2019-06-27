Глава МВД Москвы отчитался о поимке мужчин, обливших фекалиями активистов

Полиция задержала трех человек, которые на спор облили фекалиями сборщиков подписей Любови Соболь в Москве.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов написал обращение к главе ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой расследовать «фекальное» нападение неизвестных на сборщиков подписей за кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь 22 июня, а также проверить связь данного случая с аналогичной атакой на журналистку Юлию Латынину в 2016 году.

Как сообщается на сайте «Новой газеты», глава столичной полиции Олег Баранов почти мгновенно отчитался о поимке злоумышленников, которые облили активистов Любови Соболь навозом.

По данным МВД, хулиганами оказались трое безработных мужчин в возрасте 20-26 лет.

«Свои действия они объяснили тем, что они поспорили между собой, кто обольет волонтера <...> разведенным лошадиным навозом, на еще одну бутылку спиртного», — говорится в документе, присланном в редакцию издания.

Отмечается, что в настоящее время на мужчин составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).