"Новая газета" призвала МВД расследовать "фекальные" атаки на оппозиционеров

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов связал нападение на сборщиков подписей Любови Соболь с атаками на Юлию Латынину.

На сайте «Новой газеты» появилось обращение главы редакционного совета издания Дмитрия Муратова к главе ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой возобновить уголовное дело по нападению на корреспондента Юлию Латынину, а также возбудить дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») по факту нападения на сборщиков подписей Любови Соболь, которых 22 июня неизвестные облили фекалиями.

Муратов добавил, что нападения на активистов и Латынину во многом похожи: в 2016 году хулиганы облили журналистку фекалиями из канистры и скрылись на скутере в балашихинских гаражах, где пересели на небольшой грузовик и исчезли.

«Московская полиция расписалась в бессилии. Хотя ее руководители придавали этому эпизоду большое значение: ведь преступники приготовили пути отхода, у них был запасной гараж и транспорт, так действуют, считали они, опытные убийцы по найму. Результат: ноль», — подчеркнул главред «Новой».

По его словам, данными делами Олег Баранов должен заняться лично. «Олег Анатольевич, уже отсмотрите камеры с функцией распознавания лиц (советуем включить режим "хари"), уже установите номер машины, поймаете тех, кто это и Вам в лицо плеснул. Это же не сложно? Это же для московской полиции — говно-вопрос? Но оно придает запах всей избирательной кампании в Москве. Вы закрываете глаза, а люди зажимают нос — разве так проводят выборы в столице?» — призвал журналист.