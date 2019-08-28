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Региональные выборы – 2019: затянувшаяся перезагрузка партийной системы

Политика
15:27, 28 августа 2019

// фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru
// фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru

«Выборы депутатов в представительные органы власти и органы местного самоуправления в этом году демонстрируют углубляющийся политический кризис в России», — говорится в докладе движения «Голос» «Итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в представительные органы государственной власти и органы местного самоуправления 8 сентября 2019 года».

Авторы доклада отмечают, что нынешний кризис — самый серьезный со времен протестов 2011–2012 годов. «Избирательные процедуры все больше заменяются репрессивными действиями силовых структур, направленными на подавление оппозиции, — говорится в докладе. — Система избирательных комиссий с очевидностью проявляет свою ангажированность и наличие двойных стандартов. В глубоком кризисе пребывают и политические партии. Даже парламентские партии не участвуют в большинстве выборов, проходящих в Единый день голосования». И все это — на фоне стремительного роста протестных настроений.

Авторы доклада указывают на то, что вместе с политическим кризисом наблюдается кризис партийной системы как таковой. Выражается он в том, что существующие политические партии практически не ведут работу на местном уровне и не участвуют в выборах. Несмотря даже на то, что в участии в местных выборах у партий есть и сугубо практический интерес — преодоление муниципального фильтра на губернаторских выборах, которое невозможно без достаточного количества муниципальных депутатов. «Вместо этого, как показывают исследования, они вынуждены вступать в сговор со своими формальными оппонентами на выборах, что ставит их в зависимое положение», — отмечают авторы доклада.

Вместе с тем авторы обращают внимание на рост числа самовыдвиженцев, не желающих связывать себя с поблекшими партийными брендами. Это отлично показали выборы в Мосгордуму, где не оказалось ни одного кандидата от «Единой России» — при том, что тесная связь целого ряда кандидатов с мэрией была многократно доказана и никаких сомнений не вызывает. Этим же, по мнению авторов доклада, объясняется и «резкий рост доли кандидатов-самовыдвиженцев, успешно преодолевших этап регистрации, который сложно объяснить повысившимся в одночасье уровнем их подготовки». Зато очень легко объяснить отношением к таким кандидатам избирательных комиссий. «Что является свидетельством нарушения принципа объективности и беспристрастности в деятельности избиркомов», — резюмирует «Голос».

Даже крупнейшие партии предпочитают не оппонировать власти на выборах, а торговаться и договариваться с ней. В пример приводится отказ КПРФ от включения в свой список на выборах в Карачаево-Черкесии сильных кандидатов Эдуарда Маршанкулова и Алины Чикатуевой. Список КПРФ был допущен до выборов после того, как партия отозвала эти две кандидатуры.

В среднем по больнице если «Единая Россия» старается выставить своих кандидатов практически на все выборы, то все остальные партии вместе взятые выставляют примерно в полтора раза меньше кандидатов. А среди тех, кто все-таки выставляется, наблюдается большое количество «технических» кандидатов, чьи шансы заведомо приближаются к нулю. «Это означает, что ситуация с прохождением "муниципального фильтра" в последующие годы не изменится — формально оппозиционные партии останутся в тотальной зависимости от "Единой России" при выдвижении и регистрации своих кандидатов в губернаторы», — говорится в документе.

Оппозиционные кандидаты, вынужденные собирать подписи, количество которых фактически уже является запретительной мерой, по-прежнему испытывают большие проблемы еще на стадии регистрации. Наиболее вопиющие случаи можно было наблюдать в Москве и СПб, отмечает «Голос», но подобное имело место в Иркутске, Хабаровске, Улан-Удэ, Татарстане, Брянской области, Подмосковье и других регионах. В Ингушетии, например, на выборах в городской совет Карабулака избирком забраковал часть подписей, собранных партией «Яблоко». Среди брака оказались подписи председателя регионального отделения партии Муцольгова, его сестры и соседей. Но в полной мере предвзятость всей системы избирательных комиссий при проверке документов кандидатов была продемонстрирована на выборах в Мосгордуму, когда «даже ЦИК России пошла по пути юридических придирок и формалистских интерпретаций, выхолащивающих суть избирательного процесса», — замечают эксперты «Голоса». Все это, как отмечается в докладе, «ведет к полной девальвации института выборов для общества».

Одно из главных отличий местных выборов — 2019 от предыдущих — силовое давление на кандидатов и сотрудников их штабов. Причем не только в столицах, но и в регионах. Подобные сигналы поступали из Брянской, Тульской, Нижегородской областей, изТатарстана, Марий Эл и Карачаево-Черкесии. Причем все инциденты связаны с попытками выдвижения независимых кандидатов. Но доходило и до полного абсурда. Так, на днях в Москве с выборов снялся кандидат по 45-му одномандатному округу Владислав Колмагоров. После призыва снятого с выборов Ильи Яшина голосовать именно за этого кандидата у Колмагорова внезапно нашлась якобы сокрытая им погашенная судимость (которая в любом случае должна была найтись еще на стадии проверки документов).

«Фактически, выборы в представительные органы регионов и органы МСУ контролируются региональными администрациями на стадии выдвижения и регистрации кандидатов, — констатируют в «Голосе». — Избирательные комиссии, в свою очередь, остаются не самостоятельными игроками, а лишь удобными инструментами по неправовому отсеву сильных оппонентов власти».

— Полагаю, кризис будет усиливаться и выборам в Госдуму (2021 год. — Ред.) ситуация станет гораздо более непредсказуемой, — комментирует член совета «Голоса» Станислав Андрейчук. — Перезагрузка всей партийной системы должна была пройти еще пару-тройку лет назад, но процесс явно затянулся.

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

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