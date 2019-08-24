Посол РФ в Великобритании завершил свою восьмилетнюю дипмиссию

Посол России в Великобритании Александр Яковенко покинул свой пост и отбыл на родину 24 августа.

Как сообщает «Интерфакс», временным поверенным России в Лондоне назначен советник-посланник Иван Володин.

Покинувший свой пост Александр Яковенко был назначен главным российским диппредставителем в Британии в 2011 году.

В апреле этого года газета «Коммерсант» писала, что Яковенко уйдет в отставку, чтобы возглавить Дипломатическую академию МИД России.

Новым послом России в Великобритании, по данным газеты, станет директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Напомним, ранее стало известно о завершении в России дипмиссии американского посла Джона Хантсмана.