В Совфеде не одобряют возврат в России в G7 без политических партнеров

Телеканал CNN сообщил о намерении Трампа пригласить Россию на саммит «большой семерки» в следующем году. Вернуть РФ в состав международного клуба предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сам Дональд Трамп еще в июне выступал за присутствие России на саммите. Но тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что России больше не интересен формат G8, сообщал РБК.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Россия находится под санкциями стран «семерки» и даже в случае возвращения в альянс формат будет неудобным для страны, передают «РИА Новости». В связи с этим дипломат предложил расширить список участников международного клуба до десяти, пригласив туда российских политических партнеров. Сейчас в компании G7 находятся США, Германия, Великобритания, Япония, Франция, Канада и Италия. Косенко в случае возврата предлагает привести с собой Китай и Индию.

«Превращение "семерки" в "десятку" было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Напомним, Россия была исключена из числа «большой восьмерки» в 2014 году на фоне событий в Крыму и на Донбассе.