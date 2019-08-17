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Митинг КПРФ на проспекте Сахарова собрал четыре тысячи человек

Политика
15:06, 17 августа 2019

Около четырех тысяч человек пришли на согласованную акцию КПРФ на проспекте Академика Сахарова.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«В согласованном властями города публичном мероприятии на проспекте Академика Сахарова участвует около четырех тысяч человек», — говорится в сообщении столичной полиции.

По данным организации «Белый счетчик», мероприяте посетили 4,2 тысячи человек.

На митинге выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, а также кандидат в Мосгордуму от КПРФ Вадим Кумин, передает «Интерфакс».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что московская мэрия отказала в согласовании шествия 17 августа за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, заявку на которое ранее подали муниципальные депутаты.

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

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