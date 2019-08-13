Мэрия отказала мундепам в согласовании акции протеста 17 августа

Мэрия отказала в согласовании шествия 17 августа, сообщает «Новая газета» со ссылкой на главу округа Якиманка Андрея Морева.

Заявителями акции протеста выступили муниципальные депутаты Андрей Морев, Елена Филина и Илья Азар. Шествие планировалось провести по бульварам Москвы от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с заявленным количеством участников — 30 тысяч человек.

Отказ городские власти аргументировали нарушением сроков подачи заявки на массовую акцию. Уведомление было подано 9 августа. Но Андрей Морев настаивает на том, что по закону депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия.

Известно, что мэрия согласовала на 17 августа митинг КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова.

В предыдущем митинге на проспекте Сахарова, 10 августа, по данным «Белого счетчика», приняли участие 50-60 тысяч человек. После мероприятия в центре Москвы были задержаны порядка 250 человек.