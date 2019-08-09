Полицейским советуют опрашивать участников митингов об отношении к лидерам

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опубликовал в своем телеграм-канале документ с перечнем из 17 вопросов. Предполагается, что это «методичка» по беседе сотрудников МВД с участниками акций протестов.

Помимо основных биографических вопросов правоохранителям рекомендуют спрашивать у граждан, как они относятся к лидерам протеста, состоят ли в политических объединениях, откуда узнали об акции 27 июля и были ли у мероприятия координаторы.

В одном из пунктов документов разъясняется, что полицейскому следует в «корректной форме» провести с опрашиваемым разъяснительную беседу об ответственности за систематическое участие в несогласованных акциях. Такой же разговор рекомендуют проводить с родителями или законными представителями участника протестов.

Ранее стало известно об аресте Ильи Яшина и директора ФБК Ивана Жданова сразу после отбытия ими предыдущих сроков. Также 9 августа были задержаны еще два фигуранта дела о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля.