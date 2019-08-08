СК просит арестовать Сергея Фомина, обвиняемого в участии в массовых беспорядках

Активисту Сергею Фомину, прошедшему через оцепление ОМОНа с ребенком, предъявили обвинение по «делу 27 июля».



Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. «В рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля в Москве Главным следственным управлением СК России Сергею Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)», – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-релизе сообщалось, что Фомина обвиняют в организации беспорядков, отмечает «Дождь».

Следствие просит избрать Фомину меру пресечения в виде заключения под стражу. Выявление других участников массовых беспорядков продолжается, отмечает ведомство.

Фомин был объявлен в розыск 5 августа. Его обвинили в использовании чужого ребенка, чтобы избежать задержания. По версии следствия, он взял мальчика на руки и прошел с ним через оцепление. Прокуратура попросила суд лишить супругов родительских прав. Позже адвокат Максим Пашков сообщил, что после допроса у следователей не осталось претензий к родителям ребенка.

Сергей Фомин самостоятельно явился в полицию 8 августа.