Прокуратура предостерегла Соболь от организации митинга в Москве 3 августа

Московская прокуратура напомнила о недопустимости нарушения закона в связи с проведением в столице несогласованной акции.

Как сообщается на сайте прокуратуры Москвы, юристу ФБК Любови Соболь вынесено предостережение как организатору несанкционированного митинга 3 августа.

В сообщении ведомства отмечено, что любые попытки провести несогласованное мероприятие в этот день — «прямое нарушение закона».

«Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — предупреждает ведомство.

Напомним, митинг 3 августа изначально планировали провести на Лубянской площади, однако столичные власти отказались согласовывать акцию в данном месте, предложив организаторам перенести ее на проспект Сахарова. Организаторы на перенос не согласились и заявку отозвали.