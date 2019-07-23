Семья и сторонники Шестуна обратились в ПАСЕ и Европарламент

Надежды на справедливое рассмотрение дела Александра Шестуна в России все меньше, считают сторонники экс-главы Серпуховского района.

Общественный комитет «Свободу Шестуну» начал работу по обращениям в авторитетные международные организации, с которыми Россия сотрудничает и к мнению которых прислушивается. Сообщается, что в среду члены комитета отправили письма, справки и все необходимые документы по делу экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна в Европарламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Общественный комитет просит беспристрастно рассмотреть дело Шестуна на предмет нарушения прав человека и незаконного преследования.

«ПАСЕ может рассмотреть вопросы, касающиеся преследования по политическим мотивам, — считает эксперт ПАСЕ по разработке конвенции о защите разоблачителей Михаил Трепашкин. — Руководители ассамблеи неоднократно заявляли, что у нас не может быть политзаключенных, а здесь однозначно вырисовывается именно политический мотив. Плюс здесь налицо грубое нарушение конвенции о защите прав человека, на которую члены также могут обратить внимание. Они могут вынести резолюцию в адрес российских властей с требованием принять меры по соблюдению конвенции».