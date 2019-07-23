Олег Шеин отказался от участия в выборах губернатора Астраханской области

Депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что выходит из предвыборной гонки за пост главы Астраханской области.

В своем видеообращении он рассказал, что такое решение связано с невозможностью преодолеть муниципальный фильтр из-за нехватки подписей районных депутатов. «Последний день сдачи документов послезавтра. Мы взяли пятипроцентный рубеж, но в Астрахани он равен 7%. Мы вышли на потолок. Подписей больше нет», — сообщил Шеин. По словам депутата, его сторонники собрали больше подписей жителей региона, чем было необходимо для регистрации.

В настоящее время Астраханскую область возглавляет врио губернатора Игорь Бабушкин, назненный президентом Владимиром Путиным в начале июня. Олег Шеин шел на выборы самовыдвиженцем.