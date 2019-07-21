Мосгоризбирком назвал шантажом требование Навального о допуске всех кандидатов

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут призвал независимых кандидатов в городскую Думу лучше готовиться к выборам.

Как передает «Интерфакс», так Реут отреагировал на требование оппозиционера Алексея Навального в течение недели зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму, которое он озвучил в ходе митинга на проспекте Сахарова 20 июля, где, по разным данным, собрались от 12 до 22,5 тысячи протестующих.

По словам представителя Мосгоризбиркома, на избирательные комиссии «давить бесполезно», а угрозы прийти с митингом к мэрии Москвы в случае невыполнения требований — «путь к беззаконию и хаосу».

«Вообще это попытка политического шантажа. Не надо свои личные эмоции и обиды представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться», — добавил Дмитрий Реут.