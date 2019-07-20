Более 17 тысяч пришли на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

В субботу, 20 июля, на митинг на проспект Сахарова в Москве пришли 17,7 тысячи человек.

Об этом пишет в твиттере «Белый счетчик». Отмечается, что основная часть людей уже прошла через рамки, полиция перестала замедлять пропуск.

В субботу на проспекте Сахарова проходит митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Ранее Мосгоризбирком после проверки подписей не разрешил регистрацию Ильи Яшина, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Юлии Галямину и других оппозиционных кандидатов.