Более 17 тысяч пришли на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

В субботу, 20 июля, на митинг на проспект Сахарова в Москве пришли 17,7 тысячи человек.
Об этом пишет в твиттере «Белый счетчик». Отмечается, что основная часть людей уже прошла через рамки, полиция перестала замедлять пропуск.
В субботу на проспекте Сахарова проходит митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Ранее Мосгоризбирком после проверки подписей не разрешил регистрацию Ильи Яшина, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Юлии Галямину и других оппозиционных кандидатов.
К 15:00 на территорию митинга #ЗаДопускНаВыборы на пр-те Ак.Сахарова пришли 17,7 тыс. участников.#ДОПУСКАЙ— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 20 июля 2019 г.
Основная часть людей из-за рамок прошла через рамки. Полиция перестала замедляет пропуск.
Со сцены слышно выступление А.Навального.
#БелыйСчётчик