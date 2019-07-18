ЕСПЧ признал, что экс-владелец "Рустави 2" продал канал под давлением режима

ЕСПЧ признал, что права на грузинский телеканал «Рустави 2» все еще принадлежат прошлому владельцу Кибару Халваши.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на постановление Европейского суда по правам человека, в Страсбурге признали, что бизнесмен Кибар Халваши был вынужден в 2006 году за бесценок продать акции компании-хозяйки телеканала «Рустави 2» под давлением режима Саакашвили.

Таким образом, суд оставил в силе решение Верховного суда Грузии от марта 2017 года и отклонил иски нынешних владельцев канала — братьев Левана и Георгия Караманишвили, которые близки к бывшему президенту Грузии.

Отмечается, что теперь права на владение самым популярным телеканалом страны могут быть возвращены Халваши.

Напомним, грузинский телеканал «Рустави 2» оказался в центре скандала в связи с выступлением в эфире телеведущего Георгия Габунии, применившего нецензурную лексику в адрес российского президента Владимира Путина.