Грузинский канал обвинил правительство страны в атаке после слов о Путине

Грузинский телеканал «Рустави-2» заявил, что высказывания его ведущего о Владимире Путине не соответствуют стандартам.

Об этом сказано сообщении, опубликованном на сайте канала. Ранее ведущий Георгий Габуния во время вечернего эфира нецензурно высказался на русском языке о президенте России Владимире Путине и его родителях.

Канал извинился за реплику Губании и подчеркнул, что его слова не соответствуют позиции канала.

При этом в заявлении сказано, что грузинское правительство начало атаку на канал из-за слов ведущего. Ранее вещание телеканала было временно приостановлено из-за массовых протестов у его здания и официальных сообщений о неготовности обеспечить безопасность журналистов «Рустави-2» в этих условиях.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила высказывание Губании.