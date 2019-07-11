Зеленский предложил отстранить от власти все руководство послемайданной Украины

11 июля президент Украины Владимир Зеленский разместил на своей странице в Facebook видео, в котором рассказал о создании законопроекта, фактически запрещающего всему руководству Украины после победы Майдана над Виктором Януковичем участвовать в дальнейшем управлении страной:

(перевод с украинского Sobesednik.ru)

«Всем привет. Хочу поделиться тем, что наболело. За менее чем два месяца на посту, а особенно после последних поездок по стране чувство одно: просто не хватает цензурных слов. Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это безнадёжный диагноз. "Бело-синие", "красно-белые", "оранжевые", "бордовые", "розовые" [цвета основных политических партий Украины — прим. Sobesednik.ru] — на самом деле они все одной масти: им всем "фиолетово".

Зачем нужны депутаты, которые сохраняют неприкосновенность? Узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу. Зачем министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят? Которые строят дороги только в своём фейсбуке и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают про вред вишнёвых косточек. Зачем нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Зачем министр экономики времён Януковича, который называет граждан ублюдками, выбивает из рук телефоны и обещает дать им всем по морде?

Я каждый день ломаю голову, что с ними делать. Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они купили, и отправить на передовую? Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности принимать участие в управлении государством.

Нас обвиняют в том, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить.

Нами разработан законопроект про расширение норм закона об очищении власти. Предлагаю в список должностей, которые подпадают под люстрацию, включить:

президента Украины,

всех народных депутатов Украины,

главу Верховной рады,

членов правительства,

генерального прокурора,

главу СБУ [Служба безопасности Украины — прим. ред.],

глав антимонопольного комитета и фонда государственного имущества,

главу государственной фискальной службы и таможенной службы,

секретаря РНБО [Совет национальной безопасности и обороны — прим. ред.],

руководство оборонных предприятий,

которые занимали посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Этот законопроект — только общественная оценка их деятельности. Уверен, что действия всех упомянутых личностей получат и справедливую юридическую оценку».

По закону о люстрации, чиновникам режима Януковича запрещено занимать государственные должности в Украине в срок от пяти до десяти лет. В действующей редакции он касается граждан Украины, которые занимали должность не менее одного года в период с 25 февраля 2010-го по 22 февраля 2014 года.